Цунамі після потужного землетрусу: які країни опинилися в зоні небезпеки

Цунамі в Тихому океані — які регіони США ще під загрозою / © sylvania-tsunami.com

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Після потужного землетрусу магнітудою 8,8 біля східного узбережжя Росії Гавайські острови не зазнають удару великого цунамі. Про це повідомляє Тихоокеанський центр попередження цунамі, що діє при Національній метеорологічній службі США.

У заяві йдеться, що на підставі наявних даних масштабне цунамі не очікується, проте узбережжя Гаваїв залишаються небезпечними для плавання та перебування поблизу води через підвищення рівня моря та сильні течії.

Агентство з надзвичайних ситуацій штату Гаваї повідомило про скасування евакуаційних наказів і відсутність серйозних руйнувань. Вранці 30 липня попередження про цунамі було знижено до рівня консультації.

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Які хвилі зафіксували

Найвищі хвилі на островах сягали 1,8 метра. У вівторок увечері за місцевим часом у Гонолулу пролунали сирени, які закликали жителів прибережних районів до евакуації. Берегова охорона США порадила суднам залишити порти, а аеропорти тимчасово припинили роботу.

Перші хвилі досягли Гаваїв близько 20:00 за місцевим часом. У Ханалеї зафіксовано підвищення рівня води на 1 метр, на північному узбережжі острова Оаху — на 1,2 метра, а пізніше – до 1,7 метра.

Проте висота хвиль — не єдиний чинник небезпеки: важливу роль відіграють їх швидкість, обсяг води та конфігурація берегової лінії.

Землетрус у Росії та наслідки для регіону

Землетрус стався рано-вранці в середу на сході Росії. Він викликав хвилі цунамі до 4 метрів заввишки, пошкодив будівлі та змусив владу Росії та Японії оголосити евакуацію на східному узбережжі.

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Попередження про «небезпечні хвилі цунамі» було оголошене і для островів Гуам та Мікронезії, але зранку середи загроза для них скасована.

У США попередження залишаються чинними для узбереж Каліфорнії, частини Орегону, Вашингтона, Аляски та провінції Британська Колумбія в Канаді. За словами фахівців, такі попередження означають, що можливе масштабне затоплення прибережних територій, яке може тривати кілька годин.

У Лос-Анджелесі зафіксовано «швидкий та руйнівний підйом води» в порту Сан-Луїс, а в Кресент-Сіті хвилі сягали 1,09 метра.

Що було на Гаваях уночі

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що на атолі Мідуей, розташованому між Японією і Гаваями, хвилі сягали 2 метрів від піку до западини. За потреби до рятувальних робіт готові були залучити гелікоптери Black Hawk і спецтехніку.

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Під час вечірньої години пік на вулицях Гонолулу виникли затори, школи скасували всі позакласні та вечірні заходи, а на заправках утворилися черги.

Актуальна карта попереджень і консультацій щодо цунамі доступна на сайті системи попередження цунамі США.

Дата публікації 15:44, 30.07.25 Кількість переглядів 159 Через землетрус на Камчатці почалося виверження вулкана

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