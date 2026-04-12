Світ
1671
1 хв

Цинічні порушення РФ великоднього перемир’я та перемовини між США та Іраном: головні новини ночі 12 квітня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Російські військові

© Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 квітня 2026 року:

  • Під час перемир’я росіяни убили українську евакуаційну групу на Запоріжжі Читати далі –>

  • Розстріл полонених на Харківщині: окупанти вбили чотирьох бійців ЗСУ Читати далі –>

  • Цинізм найвищої міри: Путін зі свічкою кольору крові привітав росіян із Великоднем Читати далі –>

  • Трамп зробив гучну заяву про Іран і Ормузьку протоку: "США виграють у будь-якому разі" Читати далі –>

  • США та Іран не змогли домовитися після 21 години переговорів у Пакистані Читати далі –>

1671
