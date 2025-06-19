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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Цинічні заяви Путіна та спецоперація щодо ядерного об’єкту Ірану: головні новини ночі 19 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 червня 2025 року:

  • Путін готовий зустрітися з Зеленським на завершальному етапі переговорів Читати далі –>

  • Переговори і передача тіл: Путін стверджує, що Росія хоче "завершити конфлікт на Україні мирним шляхом" Читати далі –>

  • Якби Трамп отримав посаду раніше, то "конфлікту на Україні" не було б — Путін Читати далі –>

  • У МАГАТЕ раптово заявили, що Іран не намагався створити ядерну зброю Читати далі –>

  • Ізраїль попередив США, що може відправити спецпризначенців на ядерний об’єкт Ірану — ЗМІ Читати далі –>

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