"Цього не робив ніхто в історії": Трамп похвалився досягненнями, гідними Нобелівської премії

Президент СШАДональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, хоча вважає, що зробив більш ніж достатньо для отримання цієї відзнаки. За його словами, в історії ще не було політика, який би зупинив таку кількість конфліктів. Трамп наголосив, що його дії також мали вирішальне значення і для запобігання повномасштабним війнам, зокрема ядерній.

Про це президент США заявив в інтерв’ю виданню Daily Caller.

На запитання журналіста, чи прагне він отримати Нобелівську премію, політик без роздумів відповів, що не має такого бажання. Але пояснив, що він не може відкрито заявляти про бажання отримати таку престижну нагороду, оскільки це виглядатиме «жахливо». Водночас Трамп зауважив, що наполягає на «справедливому ставленні» до своїх досягнень на посаді президента країни.

Протистояння Індії та Пакистану

Трамп згадав про кілька конфліктів, які, на його думку, він зупинив. Одним із прикладів він назвав протистояння між Індією та Пакистаном. Він наголосив, що ситуація була вкрай напруженою і цілком могла перерости в ядерний конфлікт.

За словами Трампа, він особисто телефонував лідерам обох держав і завдяки його дипломатичним зусиллям зміг домовитися про припинення ескалації в ході телефонної розмови.

«Я зупинив сім воєн. І вони були великими. Індія — Пакистан. Вони збивали літаки… Це була потенційна ядерна війна. Існує велика ненависть [між Індією та Пакістаном — ред.], але я зв’язався з ними телефоном і все владнав», — зазначив Трамп.

Він додав, що ніхто інший не міг би зробити це, оскільки для зупинки такої кількості конфліктів потрібні значні політичні зусилля. Президент США також зазначив, що запобіг ядерній війні з Іраном, яка, за його словами, «могла і мала статися».

«Людина року» та інші престижні нагороди

У розмові з журналістом видання Трамп прокоментував і свою реакцію на потенційні відзнаки та ставлення до публічного визнання загалом. Він підкреслив, що «не звик хвалитися», але вважає себе гідним будь-яких найвищих нагород.

Колишній президент згадав, як після перемоги на виборах 2016 року журнал Time обирав «Людину року». Він був упевнений, що саме його оберуть, оскільки «ніхто інший не міг претендувати» на цю нагороду.

«Коли я виграв вибори, журнал Time, як завжди, обирав свою „Людину року“, яку вони тепер називають „Персоною року“, що, до речі, дуже цікаво. І я сказав, це не сказано хвалькувато, але хто, в біса, може мене перемогти? Я щойно виграв вибори. І я сказав: „Хто ще може бути обраний?“. Вони думали, що, можливо, оберуть штучний інтелект або щось таке, знаєте, оберуть якусь машину», — розповів Трамп.

Але, за його словами, редакція журнали «не схотіла» обрати людину, яка перемогла на виборах президента і вважала за краще «обрати будь-кого» іншого.

Він підкреслив, що не може дозволити собі відверто говорити про прагнення до нагород, оскільки це може виглядати погано в очах громадськості. Проте Трамп вважає, що його досягнення на міжнародній арені є безпрецедентними.

Білий дім офіційно висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Серед тих, хто підтримав ініціативу, згадуються прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Трампа вже неодноразово висували на Нобелівську премію. Восени 2018 року це зробила Японія за діалог з Північною Кореєю. Японський прем’єр зробив це у відповідь неофіційне прохання Вашингтону.

Вдруге Трампа номінували на Нобелівську премію миру 2020 року. Представник норвезького парламенту Тайбрінг-Джедде направив офіційне прохання в Нобелівський комітет, похваливши Трампа за виведення великої кількості військ з Близького Сходу.