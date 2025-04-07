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Цистерна з етанолом перекинулася на жвавій трасі: згоріло 25 авто — фото
Двоє людей дістали травми.
У Бразилії цистерна з етанолом перекинулася на шосе та підпалила 25 автомобілів.
Про це повідомляє Need To Know.
Інцидент стався в Санта-Катаріні в неділю, 6 квітня, після того, як вантажівка перекинулася і вибухнула.
На відео з камер спостереження видно, як автомобіль наближається до повороту шосе. Він перекидається на бік і ковзає дорогою. Етанол потрапляє на тротуар і одразу загоряється, запалюючи автомобілі на протилежному боці дороги.
Загалом постраждали п’ятеро людей, 22 легкові автомобілі та три вантажівки.
У транспортному засобі перебувала дружина водія вантажівки, обидва отримали опіки рук і ніг.
Щоб приборкати вогонь, прибули пожежники з декількох міст, а автомобіль із вибухівкою вилучили з місця події.
Через інцидент автомагістраль була закрита в обох напрямках.
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