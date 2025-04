Реклама

У Бразилії цистерна з етанолом перекинулася на шосе та підпалила 25 автомобілів.

Про це повідомляє Need To Know.

Інцидент стався в Санта-Катаріні в неділю, 6 квітня, після того, як вантажівка перекинулася і вибухнула.

Реклама

На відео з камер спостереження видно, як автомобіль наближається до повороту шосе. Він перекидається на бік і ковзає дорогою. Етанол потрапляє на тротуар і одразу загоряється, запалюючи автомобілі на протилежному боці дороги.

Загалом постраждали п’ятеро людей, 22 легкові автомобілі та три вантажівки.

ДТП у Бразилії / © скриншот з відео

Вогонь швидко перекнувся на інші авто / © скриншот з відео

У транспортному засобі перебувала дружина водія вантажівки, обидва отримали опіки рук і ніг.

Внаслідок аварії згоріло 25 машин / © скриншот з відео

Щоб приборкати вогонь, прибули пожежники з декількох міст, а автомобіль із вибухівкою вилучили з місця події.

Через інцидент автомагістраль була закрита в обох напрямках.

Нагадаємо, експерти розповіли, де сидіти в машині, щоб вижити в разі ДТП.