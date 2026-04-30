ТСН у соціальних мережах

Світ
172
2 хв

Туапсе 2.0: Росію накриває нова хвиля вибухів, над нафтовими об’єктами димні «гриби» (фото, відео)

Перм знову атакували безпілотники. Над містом пролунало кілька вибухів.

Олена Капнік
Атака на Перм.

Атака на Перм. / © Exilenova+

Доповнено додатковими матеріалами

У російському місті Перм, що за 1500 км від українського кордону, сьогодні зранку знову пролунали вибухи. В одному з районів спостерігається великий білий стовп диму. Окрім того, у Пермському краї продовжує горіти атакована напередодні нафтоперекачувальна станція.

Про це повідомили російські пабліки та Телеграм-канали.

У Пермі кілька разів протягом ночі вили сирени. Зранку місцеві мешканці скаржилися у мережі, що у південній частині міста сталося кілька вибухів. Виникло сильне задимлення.

Водночас ресурс ASTRA пише про те, що «сталася аварія з викидом небезпечної речовини». У місті з гучномовців лунає попередження.

Офіційно місцева влада не коментувала подію. Вночі моніторингові системи двічі попереджали про «жовтий рівень» небезпеки щодо БпЛА в регіоні.

Атака на Перм — відео, фото

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Перм знову атакували безпілотники. / © Exilenova+

Нічні вибухи в РФ

Російське Міноборони зранку традиційно відзвітувало про відбиття атаки дронів. Нібито їхні сили ППО вночі збили 189 безпілотників над різними регіонами РФ.

Тим часом Телеграм-канали інформували, що у гучно було у Дзержинську Нижньогородської області. Сталося близько десяти вибухів у різних районах міста. У небі спостерігали спалахи, які, ймовірно. Дим видно з боку заводу вибухових речовин імені Свердлова, який раніше вже атакували.

У цій же області лунали вибухи в південній та центральній частині Кстово. Крім того, На території Липецької області було оголошено червоний рівень небезпеки. Гучно було у Липецьку.

Удар по Пермі

Минулої ночі СБУ уразила ключову нафтостанцію РФ біля Пермі. Дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Перм», що за понад 1500 км від українського кордону.

Після атаки українських БпЛА на станцію з перекачування нафти в Пермському краї загорілися щонайменше два резервуари з паливом. Спалахнула масштабна пожежа, піднявся велетенський стовп диму над промисловим об’єктом.

172
