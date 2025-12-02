ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Туапсе: місцеві жителі повідомляють про вибухи та проліт дронів

У російському місті Туапсе вночі було чутно серію вибухів та зафіксовано проліт безпілотників, про що масово повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 грудня мешканці Туапсе (Краснодарський край РФ) заявили про вибухи та звук роботи систем протиповітряної оборони. За словами очевидців, у небі над містом спостерігали проліт кількох безпілотників, після чого пролунали гучні удари.

Користувачі місцевих телеграм-каналів пишуть, що вибухи було чути у різних районах міста, а також у передмісті. Частина свідків повідомляє про спалахи у повітрі, схожі на роботу ППО.

Офіційної інформації російська влада наразі не надає. Даних про постраждалих або руйнування також немає.

Нагадаємо, напередодні ударні дрони влучили по військовій частині полку «Ахмат-Північ» у Грозному.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie