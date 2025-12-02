- Дата публікації
Туапсе: місцеві жителі повідомляють про вибухи та проліт дронів
У російському місті Туапсе вночі було чутно серію вибухів та зафіксовано проліт безпілотників, про що масово повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
У ніч проти 2 грудня мешканці Туапсе (Краснодарський край РФ) заявили про вибухи та звук роботи систем протиповітряної оборони. За словами очевидців, у небі над містом спостерігали проліт кількох безпілотників, після чого пролунали гучні удари.
Користувачі місцевих телеграм-каналів пишуть, що вибухи було чути у різних районах міста, а також у передмісті. Частина свідків повідомляє про спалахи у повітрі, схожі на роботу ППО.
Офіційної інформації російська влада наразі не надає. Даних про постраждалих або руйнування також немає.
Нагадаємо, напередодні ударні дрони влучили по військовій частині полку «Ахмат-Північ» у Грозному.