Туапсе у диму: через сильну пожежу на НПЗ людей просять тікати з домівок

Росія. / © Associated Press

У російському Туапсе (Краснодарський край) сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Влада евакуює місцевих мешканців.

Про це заявляють місцеві чиновники.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про «серйозну надзвичайну ситуацію», що виникла в Туапсе, — масштабну пожежу на НПЗ. Мовляв, відбувається евакуація мешканців будинків, розташованих поряд з підприємством.

Водночас мер міста Сергій Бойко повідомив про загрозу розповсюдження вогню на кілька прилеглих вулиць та провулків. Тому «адміністрація Туапсинського муніципального округу просить евакуюватися» людей.

Зауважимо, Телеграм-канал «Кедр» пише про те, що над містом утворилися величезні стовпи диму та запах гару. Водночас люди переважно ходять без респіраторів або в простих медичних масках.

Окрім того, кореспондент ресурсу зафіксувала у річці Туапсе чорні потоки, які різко відрізняються від кольору води та схожі на нафтопродукти.

Наслідки атаки на Туапсе — фото

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: Телеграм-канал «Кедр.медиа».

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: Телеграм-канал «Кедр.медиа».

Атака на Туапсе 28 квітня

Цієї ночі невідомі безпілотники знову атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Через обстріл загорілися щонайменше два резервуари на НПЗ. Окрім того, тимчасово припиняв роботу аеропорт у Краснодарі.

Після потужних вибухів, що сталися посеред ночі, над НПЗ утворилися стовпи вогню та диму. Тим часом мешканці міста знову в істериці через атаку на «бідний Туапсе». Мовляв, «сильно горить» та й загалом «ето всьо страшно і пєчально».

