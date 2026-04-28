Туапсе у вогні: після атаки дронів нафта палає просто на вулицях, дим видно за сотні кілометрів (фото, відео)

Атака на Туапсе / © соцмережі

Реклама

У ніч на 28 квітня дрони знову атакували нафтозавод у російському Туапсе. Через вибухи спалахнула велика пожежа, а нафта витекла прямо на вулиці міста. У всьому районі оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляють у соцмережах.

За свідченнями очевидців, серія вибухів пролунала після появи безпілотників у небі над Краснодарським краєм. На оприлюднених відео видно, що вогонь охопив щонайменше два великі резервуари з пальним.

Реклама

На заводі почалася настільки сильна пожежа, що рятувальникам довелося вимкнути насоси. Через це в частині міста зникла вода.

Атака на Туапсе 28 квітня. / © соцмережі

У місті почалася екологічна катастрофа: нафта з пошкоджених баків залила дороги та каналізацію. Через це в житлових районах у будь-який момент може спалахнути нова пожежа.

Атака на Туапсе 28 квітня. / © соцмережі

Експерти кажуть, що цей завод допомагає фінансувати російську армію. Удари по таких об’єктах залишають військових без пального та позбавляють російське міноборони грошей.

Атака на Туапсе 28 квітня / © соцмережі

Також Радіо Свобода оприлюднили супутникові знімки нової пожежі в районі порту та НПЗ у Туапсе після чергової атаки дронів. На кадрах видно густий дим від пожежі. Це може свідчити про те, що вогонь пошкодив обладнання, яке переробляє нафту.

Реклама

Атака на Туапсе 28 квітня, супутникові знімки / © Радіо Свобода

Наслідки атаки на Туапсе — відео

Атака на Туапсе — останні новини

Нагадаємо, Туапсе двічі зазнав атак за останні чотири дні. Були пошкоджені об’єкти Туапсинського НПЗ та портова інфраструктура. Пожежу, яка виникла на заводі після другого удару, досі не ліквідовано.

До слова, за даними президента Володимира Зеленського, завдяки «далекобійним санкціям» Україна лише за березень завдала російському нафтовому сектору збитків на 2,3 млрд дол.

Новини партнерів