Тунель між Чукоткою та Аляскою: у Кремлі заявили про “великий інфраструктурний проєкт” зі США

Дмитрієв заявив про можливу угоду РФ і США щодо трансконтинентального тунелю / © Associated Press

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Спецпосланець очільника РФ та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив про нібито майбутнє підписання угоди між Росією та США щодо проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою.

Про це повідомляють пропагандистські російські інформагентства.

За словами Дмитрієва, документ можуть підписати вже 5 червня. Він також назвав можливий проєкт «одним із великих інфраструктурних ініціатив» між двома країнами.

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Окремо Дмитрієв повідомив, що 3 червня мав телефонну розмову зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. За його словами, обговорювалися спільні економічні ініціативи США та РФ.

Водночас він заявив, що між Москвою та Вашингтоном нібито триває «постійний діалог», оскільки американська сторона «намагається сприяти миру».

Дмитрієв також стверджує, що частина політичних сил у Європі нібито намагається перешкоджати цьому процесу, однак жодних доказів своїх заяв не навів.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що в РФ очікують візиту Віткоффа та Кушнера.

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Нагадаємо, раніше Кирило Дмитрієв запропонував американцям віддати українські території в обмін на видобуток корисних копалин в Арктиці або спільні польоти на Марс.

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