"Тупий с**ий син": Джо Байден обізвав журналіста Fox News на пресконференції

Інцидент стався під час зустрічі з економічними радниками у Білому домі.

Президент США Джо Байден обізвав журналіста Fox News "тупим с***им сином" після запитання про інфляцію, а потім зателефонував йому, аби вибачитися.

Відповідне відео оприлюднив телеканал.

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu — Fox News (@FoxNews) January 25, 2022

Журналіст Пітер Дусі запитав Байдена, чи дасть він відповідь на запитання про інфляцію, а президент США відповів і, думаючи, що мікрофон вимкнено, додав свою характеристику для автора питання: "Ні. Це великий плюс. Який тупий с**ий син".

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Як пише Fox News, Дусі розповів, що вже за годину Байден зателефонував йому зі словами "нічого особистого, друже". За словами журналіста, вони з президентом добре поговорили та вирішили рухатися далі: Байден заявив, що це обов'язок журналіста – ставити гострі питання.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" Юрій Камельчук назвав журналістів "бидлотою" за те, що вони зафіксували його правопорушення відносно правильного паркування.