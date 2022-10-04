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"Тупо вчать маршувати": мобілізовані росіяни бідкаються, що їм не дають зброю та одяг (відео)

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"Тупо вчать маршувати": мобілізовані росіяни бідкаються, що їм не дають зброю та одяг (відео)

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Серед призваних росіян – половина з похмілля та чимало осіб літнього віку, повідомляють самі ж мобілізовані.

Мобілізованим росіянам не видають ні зброю, ні екіпірування, зате вчать маршувати. Один з таких випадків стався у навчальному центрі Єланського гарнізону у Свердловській області РФ.

Про це самі ж мобілізовані росіяни повідомляють з навчального центру Єланського гарнізону. Так, у Мережі опублікований відповідний відеозапис. 

"Мобілізація. Привезли до учєбки і народ тупо вчать марширувати. Ані автоматів не видали, ані не одягли і не взули. Половина з похмілля. Вони взагалі у зоні ризику – старі якісь. Тут "швидка" має чергувати", – коментує ситуацію автор відео.

Нагадаємо, що в цьому ж навчальному центрі в місті Єлані померли щонайменше троє мобілізованих росіян.

Додамо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 4 жовтня, що кількість мобілізованих становить понад 200 тис., але точну цифру він не назвав. 

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Дата публікації
Перегляди
659
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