"Тупо вчать маршувати": мобілізовані росіяни бідкаються, що їм не дають зброю та одяг (відео)

Серед призваних росіян – половина з похмілля та чимало осіб літнього віку, повідомляють самі ж мобілізовані.

Мобілізованим росіянам не видають ні зброю, ні екіпірування, зате вчать маршувати. Один з таких випадків стався у навчальному центрі Єланського гарнізону у Свердловській області РФ.

Про це самі ж мобілізовані росіяни повідомляють з навчального центру Єланського гарнізону. Так, у Мережі опублікований відповідний відеозапис.

"Мобілізація. Привезли до учєбки і народ тупо вчать марширувати. Ані автоматів не видали, ані не одягли і не взули. Половина з похмілля. Вони взагалі у зоні ризику – старі якісь. Тут "швидка" має чергувати", – коментує ситуацію автор відео.

Нагадаємо, що в цьому ж навчальному центрі в місті Єлані померли щонайменше троє мобілізованих росіян.

Додамо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив 4 жовтня, що кількість мобілізованих становить понад 200 тис., але точну цифру він не назвав.

Лендліз від росіян, підлянки та багато сюрпризів

Читайте також: