Турбота про народ: у КНДР вигадали патріотичне пояснення сильного схуднення Кім Чен Ина

Раніше диктатор важив близько 140 кг.

Пропаганда Північної Кореї нарешті прокоментувала те, що вже півроку обговорюють західні таблоїди, - схуднення Кім Чен Ина.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.

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Диктатор втратив зо 20 кілограмів за кілька місяцівю. Він має зріст 170 сантиметрів. Ще рік тому Чен Ин важив близько 140 кілограмів. До слова, це було на тлі голоду, який після початку пандемії коронавірусу і припинення торгівлі з Китаєм, охопив КНДР настільки масштабно, що навіть влада визнала лихо офіційно.

Тож Кім Чен Ин сів на дієту, щоб не дратувати голодних співвітчизників.

У Північній Кореї прокоментували схуднення Кім Чен Ина | Новини світу

Тепер от його схудненню вигадали патріотичне пояснення. Це вождь, мовляв, рік страждав за народ. На обличчі Кіма при цьому жодного сліду від страждань. Радше навпаки, завдяки втраченим кілограмам 38-річний диктатор виглядає набагато молодшим та здоровішим.

Associated Press

Нагадаємо, у вересні 2021-го схудлий Кім Чен Ин відвідав парад на честь 73-ї річниці заснування КНДР. Тоді журналісти окремо відзначили, що північнокорейський лідер змінив костюм у стилі творця КНР Мао Цзедуна на світлий костюм у європейському стилі з краваткою.

У серпні повідомлялося, що жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я та зовнішній вигляд Кім Чен Ина після його схуднення.

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