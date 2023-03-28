"Турбуватися не варто": у небі над Москвою знову з'явилася "чорна мітка", метеорологи намагаються заспокоїти

Таємнича “чорна мітка” знову з’явилася в небі над Москвою.

В небі над Москвою знову з’явилася “чорна мітка”. Нещодавно її вперше помітили мешканці спальних районів столиці.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, чорне кільце в повітрі бачили мешканці кількох населених пунктів Підмосков’я. Днем раніше його бачили в селі Тимохово.

Цікаво те, що російські метеорологи знайшли пояснення дивному явищу. Вони вважають, що причиною “чорної мітки” у повітрі стали вихлопи.

“Ймовірно, у Строгіні стався вихлоп із котельні. Можливо, зібралася сажа десь, або в багаття щось різко кинули, де щось спалюють. Від різкого загоряння, бавовни відбувається різкий викид диму, і він зазвичай такий круглий”, - сказав місцевий метеоролог.

Крім того, вже за звичайною схемою, в РФ заявили, що “таке кільце не становить жодної загрози і турбуватися не варто”.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 березня, жителі Москві почули вибух, після чого в небі побачили чорне димове кільце, яке рухалося. Це неабияк налякало їх.

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