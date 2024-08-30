Туреччина бере участь у чеській ініціативі та постачає снаряди ЗСУ: про це стало відомо через скандал

У Czechoslovak Group пояснили, чому існує різниця між запропонованою вартістю від виробника і кінцевою від постачальника.

Туреччина – одна з країн, яка купує боєприпаси для України в межах чеської ініціативи, постачаючи ЗСУ 155-мм фугасно-уламкові снаряди із запропонованою вартістю 2700 доларів.

Про це повідомила компанія-постачальник Czechoslovak Group, хоча раніше інформації про те, хто саме бере участь у проєкті, не було через доволі активну позицію РФ в деяких країнах.

Втім, у документі, який циркулює серед журналістів, сказано, що за чеською ініціативою вартість боєприпаса становить 3200 доларів, що на 500 доларів більше, ніж пропозиція виробника. Саме тому у Czechoslovak Group розкрили роль Туреччини у цій історії та пояснили, що ціна пропозиції завжди орієнтовна, а не законтрактована. Там погодилися з тим, що різниця між цінами в цьому разі є справедливим та помірним прибутком.

"Компанія є не простим посередником або перепродавцем, а надає досить складну послугу зі значною додатковою вартістю, використовуючи свої давні ноу-хау в області торгівлі військовими матеріалами", – пояснили у Czechoslovak Group.

До того ж існує суттєва різниця між ціною на складі виробника та ціною на складі у замовника. У другому випадку до прайсу додаються транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування, податок, мито та вартість тари. Також існують непублічні витрати, наприклад, "заміна деяких компонентів боєприпасів на компоненти нового виробництва".

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що Чехія фінансуватиме постачання боєприпасів для України, зокрема з частини доходів від заморожених в ЄС російських активів.

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