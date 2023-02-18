Туреччина: через землетруси повністю знесуть місто, люди сплять у потягах та наметах

Десятки тисяч мешканців Туреччини та Сирії залишилися без даху над головою.

Влада Туреччини прийняла рішення повністю знести місто Нурдагі на півдні країни, яке було зруйноване внаслідок потужних землетрусів.

Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Наразі в Нурдагі триває розбір уламків і пошуково-рятувальні роботи. Місцева влада заявила, що 100% міста не підлягають відновленню і будуть знесені. До стихійного лиха там проживали близько 17 тисяч осіб.

"Усі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять величезний внесок. Під уламками в останніх 8 квартирах у Нурдагі ведуться пошуково-рятувальні роботи", — заявила влада.

Станом на 18 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 45 тисяч людей, унаслідок трагедії зруйновано близько 264 тисяч квартир.

Про це повідомляє Reuters.

"Понад 45 000 людей загинули внаслідок землетрусу, що вразив Туреччину та Сирію, очікується, що кількість жертв зросте: близько 264 000 квартир у Туреччині зруйновано, і багато хто досі вважається зниклим безвісти", — пише видання.

Фото: Associated Press

Десятки тисяч мешканців Туреччини та Сирії залишилися без даху над головою. Майже за два тижні після руйнівного землетрусу багатьом доводиться ночувати в наметах, на фабриках, у потягах і теплицях. Уряд Туреччини та десятки організацій ініціювали масштабну гуманітарну програму. Понад 5400 транспортних контейнерів використовуються як укриття, розміщено понад 200 000 наметів, повідомляє Independent.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим від 1939 року.

Конфедерація підприємств та бізнесу Туреччини оцінює збитки від руйнівного землетрусу у понад $84 мільярди — це близько 10% ВВП.

Найпотужніший землетрус за останні десятиліття: чи дійде до України руйнівна хвиля