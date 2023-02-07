Туреччина до і після землетрусу: з'явилися фото із супутника

На знімках, зроблених після землетрус, можна помітити значні руйнування в місті Іслахіє.

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені до землетрусу, та через один день після лиха.

Про це повідомляється на сайті Maxar Technologies.

Перші фото міста зроблені 4 жовтня 2022 року, а наступні — вже 7 лютого 2023 року. На останніх знімках можна побачити значні руйнування будинків.

Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого, знімки Maxar

"Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода та хмарність вплинули на отримання нових зображень постраждалих районів", — повідомили в компанії.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Нагадаємо, руйнівний землетрус магнітудою 7,8 бала стався в Туреччині 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Він забрав життя уже понад 4,5 тисячі людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

У 10 провінціях, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.

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