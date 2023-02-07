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Туреччина до і після землетрусу: з'явилися фото із супутника

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Туреччина до і після землетрусу: з'явилися фото із супутника

Супутниковий знімок Maxar Technologies турецького міста Іслахіє

На знімках, зроблених після землетрус, можна помітити значні руйнування в місті Іслахіє.

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені до землетрусу, та через один день після лиха.

Про це повідомляється на сайті Maxar Technologies.

Перші фото міста зроблені 4 жовтня 2022 року, а наступні — вже 7 лютого 2023 року. На останніх знімках можна побачити значні руйнування будинків.

Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого, знімки Maxar / ©
Турецьке місто Іслахіє, фото зроблені 4 жовтня та після землетрусу 7 лютого, знімки Maxar

"Наші останні знімки землетрусу в Туреччині. Погода та хмарність вплинули на отримання нових зображень постраждалих районів", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, руйнівний землетрус магнітудою 7,8 бала стався в Туреччині 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Він забрав життя уже понад 4,5 тисячі людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

У 10 провінціях, які постраждали від потужного землетрусуна 3 місяці запровадять надзвичайний стан.

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Дата публікації
Перегляди
3645
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