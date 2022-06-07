Туреччина хоче отримати приз: експерт розповів, чому Україну не запросили на переговори до Анкари

Туреччина хоче отримати приз: експерт розповів, чому Україну не запросили на переговори до Анкари

Для остаточного гешефту все одно потрібна українська згода.

Україну не запрошували на переговори Туреччини та Росії щодо забезпечення судноплавства та експорту українського зерна з портів на Чорному морі, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, під час марафону телеканалу "Freeдом" пояснив роль і тактику Туреччини в питанні зерна та портів.

"Туреччина хоче бути головним бенефіціаром цього процесу. Вони бажають виграти приз. За певних обставин, Туреччина може явити себе світові рятівником людства, принаймні Близького Сходу та Африки. Але для остаточного гешефту потрібна українська згода. І тут я думаю, що ми можемо досить жорстко говорити з Туреччиною, адже обставини, які стосуються нашої безпеки, є ключовими для нас", - сказав експерт.

Він також зазначив, що ключова проблема Туреччини наразі пов'язана з майбутніми виборами. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган намагається підвищити свій авторитет.

"Проблема глобальна. Вона пов'язана з виборами президента у 2023 році. Ердоган бачить, що ця тема вкрай популярна і намагається підвищити свій авторитет. Подібні настрої існують не тільки в правлячій партії, а й в опозиції. Тому Ердоган намагається максимально використати шанс, який він отримав", - зазначив Семиволос.

За його словами, Туреччина намагається пояснити напруженість взаємин із США тим, що її інтереси свідомо ігноруються.

"Ісламісти в особі Ердогана орієнтуються більше на близькосхідний регіон, намагаючись за допомогою Близького Сходу посилити свою роль для США та Європи. Це не зовсім вийшло і Туреччина втягнулася у досить тяжкі та не дуже успішні бої на Близькому Сході. Вийшло так, що політика Туреччини у багатьох моментах зараз суперечить політиці США на Близькому Сході", - зазачив експерт.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Туреччина може стати посередником у розблокуванні портів для вивезення зерна.

Читайте також: