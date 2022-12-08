Туреччина має намір отримати знижку понад 25% на російський газ - Bloomberg

Туреччина планує домогтися знижки на поставку російського газу. Анкара має намір зробити це на та тлі введення нафтових санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників.

Видання пише, що 9 грудня Туреччина проведе переговори з російською делегацією в Анкарі, щоб домогтися знижки понад 25% на ціну газу. Планується, що знижка буде застосовуватися не лише до платежів за 2023 рік, а й до зроблених 2022-го платежів.

В матеріалі наголошують, якщо сторони не зможуть домовитися про зниження цін, то Анкара має намір домогтися відстрочки платежів за поставку російського газу до 2024-го.

"Угода з Росією може послабити тиск на ліру, одну з найгірших світових валют за останній рік. А також допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії перед виборами наступного року, щоб підвищити свою популярність у той час, коли Європа переживає зіткнувшись з енергетичною кризою", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти до країн Європейського союзу, а також почала діяти обмежена ціна на нафту з Росії. Тепер її можна купувати за ціною, що не перевищує $60 за барель.

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