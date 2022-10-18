Туреччина може стати новим газовим хабом: за яких умов це може відбутися

Для Туреччини стати новим газовим хабом дуже важливо. В першу чергу через внутрішньополітичну ситуацію в країні. Це вплине на економічний фактор.

Туреччині вигідно стати новим газовим хабом, оскільки це вплине на внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Про це в інтерв’ю ТСН розповіла старша аналіткиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

За її словами, якщо Туреччина стане новим газовим хабом - це безпосередньо вплине на економічний фактор.

“Ми знаємо, що зараз в Туреччині достатньо серйозна економічна криза. Тому напередодні зими ціни на газ та будь-яке паливо - це питання критеріїв успішності чинної влади. Пертворити країну на газовий хаб - це не щось нове, вони приходили з цим до влади. В різні моменти крок за кроком цю мету вдавалося реалізовувати. Але великою мірою Туреччина залежала від російського газу. Останнім часом країна змогла дещо диверсифікувати. Туреччина потроху виходить з газових обіймів РФ”, - пояснила Євгенія Габер.

Нагадаємо, що у Мережі оприлюднили знімки пошкодженої труби російського газопроводу “Північний потік-1”.

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