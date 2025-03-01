Туреччина наполягає, щоб бойові дії в Україні вже закінчились – подробиці

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повторно озвучить пропозицію Анкари щодо організації мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це пише Reuters.

Член НАТО Туреччина приймала перші переговори між сторонами через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та сприяла укладенню угоди щодо безпечного експорту зерна Чорним морем. Вона неодноразово наголошувала, що будь-які майбутні мирні переговори повинні включати обидві країни.

Хоча з 2024 року Анкара неодноразово закликала до припинення вогню, вона також підтримала ініціативу США щодо завершення війни, яка була зірвана через публічний конфлікт між президентами України та США у Вашингтоні в п’ятницю.

У неділю міністр закордонних справ Хакан Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини у встановленні «справедливого та тривалого миру», зазначило джерело, додавши, що він також підтвердить відданість Анкари територіальній цілісності та суверенітету України.

Очікується, що Фідан підкреслить, що Туреччина, яка вже приймала прямі переговори між Росією та Україною у березні 2022 року, готова знову відіграти цю роль у найближчому майбутньому. Він також наголосить, що всі сторони повинні спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці, стабільності та економічному процвітанні під час переговорів, додало джерело.

Як чорноморська держава, як і Україна та Росія, Туреччина підтримує добрі відносини з обома країнами від початку війни. Вона надавала військову допомогу Києву, але відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти Москви.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину в той самий день, коли представники США та Росії провели переговори в Ер-Ріяді без участі Києва, які були спрямовані на завершення війни.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також провів переговори в Анкарі. У суботу Фідан та Лавров обговорили останні події щодо війни між Україною та Росією під час телефонної розмови, зазначило джерело. Це вже третій їхній контакт за останні два тижні.

Нагадаємо, Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для відправлення миротворців до України.

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