Туреччина перемістилася на 3 метри в бік Аравійського півострова - італійський експерт із землетрусів

Президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, оцінив ситуацію, яка виникла після руйнівних землетрусів у Туреччині.

В інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera науковець звернув увагу на потужність підземних поштовхів.

За його словами, відбувся дуже потужний землетрус, який спершу навіть змусив оголосити в Італії попередження про цунамі.

“Те, що ми називаємо Аравійською плитою, перемістилося приблизно на три метри в напрямку з північного сходу на південний захід відносно Анатолійської плити”, - заявив він.

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Загальна протяжність розлому, за словами Карло Дольоні, склала щонайменше 150 кілометрів.

Він пояснив, що площина розлому дуже нахилена, а горизонтальне зміщення відбувалося з обох його сторін. Тобто дві тектонічні плити рухалися одна відносно одної.

Як відомо, більша частина Туреччини розташована на Анатолійській плиті, але південний захід Туреччини переходить на Аравійську плиту поряд із Сирією.

Нагадаємо, протягом 6 лютого Туреччину сколихнули три потужні землетруси. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп.

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