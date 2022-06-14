Туреччина почала прокладати газопровід до нового родовища у Чорному морі: спустила першу трубу

Туреччина почала прокладати газопровід до нового родовища у Чорному морі: спустила першу трубу

У Туреччині зварили і спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому було виявлено значні поклади природного газу.

На прокладанні першої труби газопроводу, який з'єднає родовище Сакарія і розподільні станції на узбережжі, був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомили у пресслужбі президента Туреччини.

За словами Ердогана, перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році, а газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році.

"Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів з 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі", – зазначив президент Туреччини.

Невдовзі четверте турецьке бурове судно "Абдулхамід Хан" почне прокладати труби нового газопроводу на мілководді поблизу узбережжя. Після закінчення будівництва берегової частини трубопроводу кілька бурових суден продовжать роботу в морі.

Зазначимо, що родовище Сакар'я було відкрите в серпні 2020 року і презентоване турецьким лідером як “найбільше родовище природного газу в історії Туреччини”. Влада оцінює наявні в ньому запаси газу в 540 млрд куб. м.

Очікується, що початок видобутку власного природного газу в Чорному морі дозволить Туреччині зменшити, а згодом позбавитися залежності від імпорту природного газу, зокрема з РФ.

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