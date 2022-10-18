Туреччина провела перші випробування балістичної ракети малої дальності

Перша турецька балістична ракета малої дальності вразила ціль на відстані 561 кілометр за 458 секунд.

У Туреччині провели перші випробування балістичної ракети TYFUN виробництва однієї з провідних у світі компаній-розробників високоточних боєприпасів "Roketsun".

Про це повідомляє видання DHA.

Наразі відомо, що випробування першої турецької балістичної ракети малої дальності пройшли успішно і ракета вразила ціль на відстані 561 кілометр за 458 секунд. Пуск відбувася з аеропорту Різе-Артвін на північному сході Туреччини.

У виданні Savunmasanayist зауважили, що нова ракета схожа на балістичну ракету BORA виробництва цієї ж турецької компанії. При цьому на сайті компанії-розробника ракет Roketsan жодних подробиць стосовно проєкту балістичної ракети наразі немає.

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