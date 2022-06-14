Туреччина розпочинає видобуток газу зі свого найбільшого родовища в Чорному морі

Туреччина розпочинає видобуток газу зі свого найбільшого родовища в Чорному морі

У першому кварталі 2023 року турецький уряд планує надходження до газотранспортної системи 10 мільйонів кубометрів природного газу.

У понеділок, 13 червня, Туреччина почала укладати газопровід біля своїх берегів до родовища в акваторії Чорного моря. За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, у першому кварталі 2023 року до газотранспортної системи звідси надходитиме 10 мільйонів кубометрів природного газу.

Про це повідомили у пресслужбі президента Ердогана.

Родовище Сакар'я, розташоване за 170 км на північ від узбережжя, було відкрите в серпні 2020 року і презентоване турецьким лідером як “найбільше родовище природного газу в історії Туреччини”. Влада оцінює наявні в ньому запаси газу в 540 млрд куб. м.

“Ми сподіваємося, що родовище Сакар'я досягне піку видобутку в 2026 році", - сказав президент Ердоган.

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За словами турецького лідера, країна буде нарощувати виробництво власних енергоресурсів, поки не буде повністю забезпечено енергетичну безпеку країни. Він зауважив, що Туреччина все ще надзвичайно залежить від імпорту для покриття своїх енергетичних потреб, за які вона дорого платить. Особливо після початку війни, яку розв’язала Росія проти України.

Торік 45% газу, спожитого в Туреччині, надходило з Росії, а решта – з Ірану та Азербайджану.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров заявив, що його країна готова до збільшення постачання енергоносіїв до Європи.

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