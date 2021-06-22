Туреччина скасовує комендантську годину та обмеження на користування транспортом

Це рішення набуде чинності від 1 липня.

Туреччина від 1 липня скасовує комендантську годину на тлі покращення ситуації з коронавірусом.

Про це заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Завдяки зменшенню випадків захворювання на COVID-19 у Туреччині скасують обмеження на міжміські перевезення, міський громадський транспорт, а держпідприємства повернуться до звичайного графіку роботи.

Усі ці полегшення стосуватимуться переважно місцевого населення. Бо ж для туристів Туреччина давно зробила виняток й більшість обмежень для них взагалі не застосовувала. Ресторани та розважальні локації на території готелів працюють без комендантської години.

Зазначимо, що наразі в Туреччині діє комендантська година від 21:00 до 05:00, однак туристи не підпадають під це обмеження на пересування.

У понеділок, 21 червня, у країні виявили 5294 нових випадки коронавірусу, 51 летальний випадок та 5093 людей, які побороли недугу.

Нагадаємо, від 4 червня і орієнтовно до 30 червня туристи з України зможуть в'їжджати до Туреччини лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Міністерство закордонних справ України роз'яснило умови в'їзду для українських туристів до країни.

Новини світу: влада Туреччини вирішила скасувати комендантську годину

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