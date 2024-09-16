Туреччина успішно випробувала свою систему ППО "Сталевий купол": деталі

Турецька система SIPER-2 продемонструвала свою здатність захищати від крилатих ракет і інших загроз.

Туреччина успішно провела випробування нової системи протиповітряної оборони під назвою SIPER-2, також відомої як "Сталевий купол". Цю систему розробляли турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE. SIPER-2 складається з кількох компонентів, включаючи зенітно-ракетний комплекс Sungur, систему ППО дальнього радіусу дії SIPER і лазерну установку.

Про це повідомило турецьке видання NTV.

Основні характеристики SIPER-2 включають можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких здатна вистрілити по шість ракет. Крім того, система обладнана функцією ідентифікації цілей «свій-чужий». Заявлено, що SIPER-2 зможе перехоплювати різноманітні повітряні загрози, такі як крилаті ракети, винищувачі, ракети класу «повітря-земля», безпілотники і, в перспективі, балістичні цілі.

#GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi!



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

Директор оборонної промисловості Туреччини, Халюк Гергюн, підкреслив, що система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані і висоті, що сприяє досягненню мети з повного незалежного захисту кордонів країни. Очікується, що до кінця 2024 року SIPER-2 буде офіційно введено в експлуатацію в армії Туреччини.

Нагадаємо, 15 вересня та в ніч проти 16 вересня російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед". Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили 56 дронів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих безпілотників.