Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing

Туреччина більше не обслуговуватиме літаки Airbus і Boeing, якими користуються російські та білоруські компанії. Відповідне рішення ухвалили в турецькому Міністерстві митниці й торгівлі.

Про це повідомляє видання AirportHaber.

Так, обмеження, які стосуються зокрема й заправки літаків, запровадили щодо компаній Аерофлот, AZUR Air, Pegas Fly, S7 Airlines, Utair, Ямал і Росія. Послуги обслуговування в Туреччині відмінили для суден, які щонайменше на чверть складаються з деталей, виготовлених у США, а також для приватних, вантажних, комерційних і чартерних літаків.

Відтепер літакам РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі.

Раніше ми повідомляли, що Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті могли забрати збитий авіацією РФ американський безпілотник MQ-9 Reaper. Анкара виступає за "розумне вирішення" інциденту із американським безпілотником.