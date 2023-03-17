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Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing

Фото: Associated Press

Літакам РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі.

Туреччина більше не обслуговуватиме літаки Airbus і Boeing, якими користуються російські та білоруські компанії. Відповідне рішення ухвалили в турецькому Міністерстві митниці й торгівлі. 

Про це повідомляє видання AirportHaber

Так, обмеження, які стосуються зокрема й заправки літаків, запровадили щодо компаній Аерофлот, AZUR Air, Pegas Fly, S7 Airlines, Utair, Ямал і Росія. Послуги обслуговування в Туреччині відмінили для суден, які щонайменше на чверть складаються з деталей, виготовлених у США, а також для приватних, вантажних, комерційних і чартерних літаків.  

Відтепер літакам РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі. 

Раніше ми повідомляли, що Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб ті могли забрати збитий авіацією РФ американський безпілотник MQ-9 Reaper. Анкара виступає за "розумне вирішення" інциденту із американським безпілотником.

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Дата публікації
Перегляди
262
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