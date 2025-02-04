Туреччина витісняє Росію з Африки: що це означає для України

Росія програє стратегічне протистояння в Африці, і Туреччина стає однією з ключових сил, що витісняють Кремль із регіону.

Туреччина зміцнює свою присутність у Африці, поступово витісняючи Росію. Чад офіційно передав Анкарі дві колишні французькі військові бази, розташовані біля кордону з Лівією та Суданом.

Як повідомив лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, ця угода свідчить про зміну геополітичного балансу в регіоні.

"Армія Чаду вже активно використовує Bayraktar TB2, а на звільненій французами базі Файя-Ларжо тепер працює технічна група Baykar. Анкара не просто продає дрони, а заходить із повним пакетом військової підтримки, від інструкторів до технічного обслуговування", – зазначив Коваленко.

Росія намагається закріпитися через хаос

На тлі виходу Франції з Малі, Буркіна-Фасо, Нігеру, а також згортання контингентів у Кот-д’Івуарі, Сенегалі та Чаді, Москва намагається закріпитися в Африці через так званий "Африканський корпус". Ця структура, створена на основі колишньої ПВК “Вагнер”, працює у Центральноафриканській Республіці, Нігері та Судані під контролем Міноборони РФ.

Проте Чад залишався останнім прозахідним форпостом у регіоні, і тепер його співпраця з Туреччиною змінює ситуацію.

Туреччина грає системно, Росія – хаотично

Анкара використовує комплексний підхід до розширення впливу: відкриває військові бази, підтримує місцеві уряди та розвиває дипломатичні й економічні зв’язки.

У 2002 році Туреччина мала лише 12 посольств у Африці, а у 2022 році – вже 44. Дипломатичне представництво африканських країн у Туреччині також зросло – з 10 до 38.

Водночас Кремль втрачає важелі впливу. Росія більше не є єдиним постачальником зброї для африканських країн – турецькі безпілотники стають все більш затребуваними. На відміну від Туреччини та Китаю, Росія не пропонує Африці нічого, окрім списання старих боргів та порожніх обіцянок про будівництво АЕС чи освоєння космосу.

Що це означає для України

Ослаблення Росії в Африці входить в інтереси України, адже Москва втрачає ще один плацдарм для свого геополітичного впливу. Турецьке посилення у Чаді, поряд із Лівією, де РФ робить ставку на маршала Хафтара (якому 81 рік), може стати критичним ударом по можливостях Кремля.

Росія програє стратегічне протистояння в Африці, і Туреччина стає однією з ключових сил, що витісняють Кремль із регіону.