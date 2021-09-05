Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Туреччина вводить обмеження для невакцинованих туристів: що зміниться для українців

Туреччина вводить обмеження для невакцинованих туристів: що зміниться для українців

istairport.com

Зміни почнуть діяти від 6 вересня.

Туреччина від 6 вересня вводить нові правила та обмеження для невакцинованих туристів: стосується це і українців.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Зазначається, що невакциновані мандрівники зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом. Утім, він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування публічного місця. Крім того, від початку осені в Туреччині перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.

Вимоги до пред'явлення ПЛР-тесту також діятимуть:

  • на суспільних заходах: концерти,

  • у публічних місцях: виставки, кінотеатри і театри,

  • під час міжміських поїздок громадським транспортом.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я Греції озвучило низку обмежень для громадян, які не мають щеплення від коронавірусу. У країні вхід до кафе, ресторанів, клубів буде заборонений для тих, хто не має доказів COVID-вакцинування або одужання від коронавірусу.

Новини світу: у ВООЗ закликають готуватись до нової пандемії восени

Новини світу: у ВООЗ закликають готуватись до нової пандемії восени
Наступна публікація