Туреччина вводить обмеження для невакцинованих туристів: що зміниться для українців

Зміни почнуть діяти від 6 вересня.
Туреччина від 6 вересня вводить нові правила та обмеження для невакцинованих туристів: стосується це і українців.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Зазначається, що невакциновані мандрівники зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом. Утім, він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування публічного місця. Крім того, від початку осені в Туреччині перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.
Вимоги до пред'явлення ПЛР-тесту також діятимуть:
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на суспільних заходах: концерти,
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у публічних місцях: виставки, кінотеатри і театри,
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під час міжміських поїздок громадським транспортом.
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я Греції озвучило низку обмежень для громадян, які не мають щеплення від коронавірусу. У країні вхід до кафе, ресторанів, клубів буде заборонений для тих, хто не має доказів COVID-вакцинування або одужання від коронавірусу.