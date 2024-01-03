Туреччина заборонила прохід кораблів-міношукачів, подарованих Україні Британією – у ВМС пояснили ситуацію

В Анкарі заявили, що кораблі не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки в Україні триває війна.

Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом тральщикам, які Велика Британія безоплатно передала Україні.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук 3 січня в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію з передавання кораблів-міношукачів.

За його словами, Військово-морські сили не надавали запит Туреччині про проходження цих тральщиків у Чорне море. Оскільки Туреччина відразу кваліфікувала "спеціальну військову операцію" Росії проти України як війну і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре закрила свої протоки для військових кораблів сторін, які воюють (Росії та України), тому іншого варіанту очікувати було не варто.

"Можу лише підтвердити, що таких намірів у нас (ВМС - ред.) не було… Відповідно і Росія не може заводити кораблі до акваторії Чорного моря, тому у цьому сенсі тут абсолютний паритет з боку Турецької Республіки і ніяких приводів для "зради" немає", - зазначив він.

За словам Плетенчука, на сьогодні Україна використовує для розмінування Чорного моря спеціальне роботизоване обладнання – дрони. Він також додав, що Росія дещо зменшила інтенсивність мінування Чорного моря.

"В першу чергу це викликано протидією з боку Сил оборони і безпеки України. Проте ми працюємо у штатному режимі – заходи з розмінування періодично відбуваються", - резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Британія заявила, що передасть Україні два мінних тральщики. Передавання – частина морської ініціативи для України. Країна вже має два такі кораблі "Черкаси" та "Чернігів", але через російське вторгнення вони досі у британських портах. Тральщиик призначені для пошуку і знищення морських мін за допомогою морських підводних дронів.

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