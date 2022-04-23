Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії

Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії

Туреччина закрила повітряний простір для російських військових і цивільних літаків, які прямують до Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає TRT Haber.

"Ми закрили повітряний простір для військових літаків Росії, і навіть для цивільних літаків, які летіли до Сирії та везли солдатів. Ми давали дозволи на три місяці. Вони мали дозвіл до квітня", - сказав він.

Нагадаємо, Туреччина і Deutsche Bank перебувають на завершальній стадії переговорів про надання кредиту на мільярд євро для фінансування закупівлі скрапленого газу, що дозволить зменшити залежність країни від російського імпорту. Туреччина диверсифікує постачання природного газу і відтепер купуватиме американський ЗПГ.

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