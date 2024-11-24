Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли, ускладнивши Росії захоплення Одеси - Боднар

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина, відповідно до Конвенції Монтре, закрила протоки Босфор і Дарданелли, що не дозволило агресору використати морську перевагу для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар Укрінформу.

"Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", - сказав він.

Дипломат зазначив, що Туреччина стала важливим транспортним хабом для України. Раніше українські перевізники не могли транспортувати вантажі, що зупинялися в турецьких портах через обмеження нормативної бази. Наразі діє транспортний безвіз, і українські компанії без ліцензій та дозволів перевозять необхідні вантажі через Туреччину.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна має величезне стратегічне значення для США, зокрема через багаті запаси рідкоземельних елементів вартістю до 7 трильйонів доларів. Крім того, Україна є ключовим постачальником продовольства для Африки, що робить її важливою в глобальному контексті.

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