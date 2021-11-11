Туреччина заперечує причетність до кризи з мігрантами на кордонах Білорусі

Туреччина заперечує причетність до кризи з мігрантами на кордонах Білорусі

У турецькому МЗС прокоментували звинувачення на адресу авіаперевізника Turkish Airlines.

У міністерстві закордонних справ Туреччини заперечили будь-яку причетність до міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами ЄС.

Про це у четвер, 11 листопада, повідомляє Reuters.

“Ми заперечуємо всі спроби зобразити Туреччину як бік, причетний до [перекидання мігрантів до кордону Європейського союзу]”, — заявили у зовнішньополітичному відомстві цієї країни.

Також читайте ЄС готує запровадити санкції проти головного аеропорту Білорусі - Reuters

Після чергового напливу біженців до кордонів Європейського союзу низка західних ЗМІ опублікувала матеріали, нібито проти Turkish Airlines можуть запровадити санкції через перевезення мігрантів. Раніше авіаперевізник уже заявив, що не має жодного стосунку до подій на білорусько-польському кордоні.

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запропонував Варшаві відправити до Туреччини спеціальну комісію, яка перевірить причетність турецької держави до цієї ситуації.

При цьому у МЗС нагадали, що Туреччина раніше надала притулок близько чотирьом мільйонам сирійських біженців.

Нагадаємо, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів.

Читайте також:

Ситуація з мігрантами загострилася: війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону

"На цьому клаптику землі всі війни розгорталися": Лукашенко відреагував на кризу з мігрантами на кордоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання