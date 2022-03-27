Туреччина запрошує до себе російських олігархів, які потрапили під санкції Заходу

Туреччина запрошує до себе російських олігархів, які потрапили під санкції Заходу

Олігархам пропонують вести будь-який бізнес в країні.

Туреччина чекає на російських олігархів путінського режиму, які знаходяться під санкціями.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Reuters.

Однак він підкреслив, що вони повинні дотримуватися міжнародного права, щоб вести будь-який бізнес.

Хоча Туреччина різко критикувала війну Росії проти України, вона принципово виступає проти санкцій, запроваджених щодо РФ.

"Якщо російські олігархи або будь-які інші російські громадяни захочуть відвідати Туреччину, звичайно, вони можуть. Якщо ви маєте на увазі, чи можуть ці олігархи вести якийсь бізнес у Туреччині, то, звичайно, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву. Якщо це суперечить міжнародному праву, це вже інша історія", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, Туреччина продовжує контакти з Україною та Росією, Ердоган розповів про "формулу миру".

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