Туреччина засуджує визнання Росією ОРДЛО та закликає "всі сторони до здорового глузду"

МЗС Туреччини "закликає всі сторони до здорового глузду".

Міністерство закордонних справ Туреччини засуджує рішення Росії визнання незалежності псевдореспублік"ЛНР" та "ДНР" та висловлює рішучу підтримку у територіальній цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини.

"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду", - йдеться у заяві турецького Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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