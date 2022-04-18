Туреччина заявила про військову операцію на півночі Іраку

Туреччина заявила про військову операцію на півночі Іраку

Влада Туреччини також відзвітувала про авіаудари по укриттях, бункерах та печерах, де Робітнича партія Курдистану зберігала боєприпаси.

Влада Туреччини заявила про проведення військової операції на півночі Іраку. Її метою є нейтралізація Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє міноборони Туреччини.

"Відповідно до наших прав на самооборону, що випливають зі статті 51 Статуту ООН, проти об’єктів терористів на півночі Іраку (регіони Метіна, Зап і Авашін-Басьян) було розпочато операцію "Pençe-Kilit" ("Кіготь-Замок" - ред.), - йдеться у повідомленні міноборони.

Влада Туреччини також відзвітувала про авіаудари по укриттях, бункерах та печерах, де Робітнича партія Курдистану зберігала боєприпаси. У міноборони додали, що проведення операції здійснюється за координації "з друзями та союзниками", вжито заходів для незавдання шкоди цивільному населенню, історичним та культурним об'єктам цінностям, навколишньому середовищу.

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