Туреччина знову взялася мирити Україну та РФ - пропонує створити "мирну платформу"

У МЗС Туреччини вважають, що ця платформа може стати ефективним інструментом для закінчення війни.
У Міністерстві закордонних справ Туреччини пропонують створити "мирну платформу", аби закінчити війну в Україні.
Таку заяву озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан неформального засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав Фідан, передає видання Haber7.
Він вірить, що ця платформа може стати ефективним інструментом для закінчення війни, яку Росія веде проти України уже 10 років.
"Ми вважаємо, що зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру, повинні бути спрямовані на досягнення широкої основи, щоб покласти край війні в Україні. Необхідно створити мирну платформу, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і надаватиме пріоритет дипломатії", - сказав він.
Нагадаємо, днями турецький президент Реджеп Ердоган запропонував Путіну погодитися на "справедливий мир".
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