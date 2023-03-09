Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до Росії — росЗМІ

Такий крок з боку Туреччини став справжньою несподіванкою для російських закупівельників.

Митна служба припинила оформлення санкційних вантажів, які заборонено постачати до Росії, таким чином заблокувала їх доставку у країну-агресорку.

Про це повідомляє видання "Комерсант".

Повідомляється, що після зупинки транзиту санкційних товарів у Росії почали терміново шукати альтернативні маршрути доставки. Учасники ринку заявили, що митна служба Туреччини блокує саме санкційні товари.

"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені поставки. Сказали, що причина полягає в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії", - заявив директор російської компанії "Оптімалог" Георгій Властопуло.

Він зазначив, що Туреччина почала блокувати санкційні товари не турецького походження, коли ж росіяни спробували ще раз оформити вантаж, система знову відмовила.

Директор компанії Transasia Logistics Валерій Савенков заявив, що офіційних заяв від Анкари, скоріше за все, не буде, оскільки тоді вона зізнається, що раніше дозволяла постачати у Росію санкційні товари.

"На сьогодні система оформлення транзиту та експортних на Росію у Туреччині не працює", - додав він.

Ряд співрозмовників видання повʼязують блокування з недавнім візитом у Анкару Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Також США посилюють тиск на Об'єднані Арабські Емірати, які стали центром постачання санкційної електроніки до Росії.

Нагадаємо, раніше представники уряду Сполучених Штатів і очільників ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії.

Також ми інформували, що раніше російський олігарх Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення Кремля, заявив, що в бюджеті Росії може забракнути грошей уже наступного року, якщо країна не отримає інвестицій від “дружніх” країн.

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