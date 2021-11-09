Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, є потерпілий (відео)

Одну будівлю повністю зруйновано.
У Туреччині в місті Конья стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляють Yeni Safak і Anadolu з посиланням на Управління надзвичайних ситуацій.
Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був у провінції Конья, а осередок залягав на глибині 10,6 км. Підземні поштовхи пошкодили будівлі.
Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа уточнив, що у результаті постраждала одна людина. Дві занедбані будівлі зруйновано, одну - пошкоджено.
"Ми чергуємо в області. Сподіваюся, що результат землетрусу обмежиться цим, бажаю, щоб наша Конья швидше відновилася", - написав він у Twitter.
Bu kez UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız! pic.twitter.com/QOwGI6mv3h— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2021
Своєю чергою канцелярія губернатора Коньї закликає людей не панікувати. Там запевнили, що стежать за ситуацією і обіцяють інформувати населення.
"Наразі нічого несприятливого не виявили", - повідомили у канцелярії.
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