Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, є потерпілий (відео)

Одну будівлю повністю зруйновано.

У Туреччині в місті Конья стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляють Yeni Safak і Anadolu з посиланням на Управління надзвичайних ситуацій.

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Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був у провінції Конья, а осередок залягав на глибині 10,6 км. Підземні поштовхи пошкодили будівлі.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа уточнив, що у результаті постраждала одна людина. Д ві занедбані будівлі зруйновано, одну - пошкоджено.

"Ми чергуємо в області. Сподіваюся, що результат землетрусу обмежиться цим, бажаю, щоб наша Конья швидше відновилася", - написав він у Twitter.

Bu kez UMKE ekiplerimize sadece çalışma arkadaşları olarak değil, bir Konyalı olarak da teşekkür ediyorum. Büyük küçük her afete karşı, iyi ki varsınız! pic.twitter.com/QOwGI6mv3h — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2021

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