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Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, є потерпілий (відео)

Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, є потерпілий (відео)

Associated Press

Одну будівлю повністю зруйновано.

У Туреччині в місті Конья стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера. 

Про це повідомляють Yeni Safak і Anadolu з посиланням на Управління надзвичайних ситуацій.

Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був у провінції Конья, а осередок залягав на глибині 10,6 км. Підземні поштовхи пошкодили будівлі.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа уточнив, що у результаті постраждала одна людина. Дві занедбані будівлі зруйновано, одну - пошкоджено.

"Ми чергуємо в області. Сподіваюся, що результат землетрусу обмежиться цим, бажаю, щоб наша Конья швидше відновилася", - написав він у Twitter.

Своєю чергою канцелярія губернатора Коньї закликає людей не панікувати. Там запевнили, що стежать за ситуацією і обіцяють інформувати населення.

"Наразі нічого несприятливого не виявили", - повідомили у канцелярії.

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