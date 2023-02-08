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Туреччину знову сколихнули землетруси (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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8519
Час на прочитання
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Туреччину знову сколихнули землетруси (фото)

Фото: pixabay.com

Повторні поштовхи зафіксували на півдні та у центрі Туреччини.

У Туреччині у середу, 8 лютого, знову сталися нові землетруси на півдні та у центрі країни.  

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Протягом останніх шести годин у центральній і південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. Магнітуда найсильнішого з них становила 4,9 бала, він стався близько 10:00 ранку 8 лютого.

Фото: EMSC / ©
Фото: EMSC

Сейсмологи продовжують фіксувати землетруси у Туреччині та Сирії, проте вони не такі потужні, як ті, що відбулися 6 лютого.

За останніми даними управління з надзвичайних ситуацій, внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, кількість жертв зросла до 9638 осіб. 

У Туреччині загинуло 7108 людей, ще  40 910 отримали поранення. У регіонах Сирії – щонайменше 2530 загиблих та 4645 поранених.

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Дата публікації
Перегляди
8519
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