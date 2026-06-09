Туреччина дозволила українцям жити 20 років?: вся правда про міграцію та реальні правила 2026 року

Посвідка на проживання в Туреччині для українців / © ТСН

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У соцмережах почали порівнювати Туреччину з Польщею у ставленні до українців. Деякі TikTok-користувачі стверджують, що офіційна Анкара готова надавати українцям дозвіл на проживання та гарантувати нуль відсотків на прибуток терміном у 20 років. Насправді ж правила для отримання посвідки на проживання стають дедалі суворішими.

Усе про посвідки на проживання в Туреччині 2026 року читайте на ТСН.ua.

«Туреччина забирає українців до себе. При цьому вона обіцяє абсолютний повний захист від екстрадицій і депортацій, і нуль відсотків на прибуток на 20 років. Можете собі це уявити? Поки Європа разом з Польщею не може вирішити питання, куди цих українців подіти, що з ними робити, як їм ще закрутити гайки і зробити для них життя тут неможливим, Туреччина думає головою», — розповів у TikTok-ролику український підприємець з Польщі під ніком Hugo.

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Насправді ж у Туреччині новим законом дозволили отримувати посвідку на проживання через придбання нерухомості, але її вартість повинна починатися від 200 тис. дол. Детальніше про різні типи посвідок на проживання в Туреччині читайте далі.

Посвідка на проживання в Туреччині — що вона дає

Посвідка на проживання — турецькою İkamet İzni або просто İkamet — це офіційний документ, який видається Генеральним управлінням міграції Туреччини і дозволяє іноземним громадянам легально проживати в країні понад стандартний 90-денний період перебування за візою або безвізовим режимом. Будь-який іноземець, який планує перебувати в Туреччині більше ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду, повинен отримати посвідку на проживання.

2026 року правила для отримання посвідки стали помітно суворішими:

перевірка доходів стала жорсткішою;

збільшилася кількість районів із обмеженнями;

подовження посвідки лише на туристичній підставі регулярно відхиляється;

мінімальна вартість нерухомості для отримання посвідки через купівлю житла залишається на рівні 200 тис. дол. США.

Посвідка на проживання надає право:

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легально проживати в Туреччині протягом визначеного терміну;

користуватися медичними послугами;

отримувати освіту;

користуватися банківськими послугами.

Однак посвідка не дає права на працевлаштування. Для цього потрібен окремий дозвіл на роботу (Çalışma İzni) відповідно до Закону №6735.

Типи посвідок на проживання в Туреччині

Туреччина пропонує шість основних категорій посвідок на проживання.

Короткострокова посвідка на проживання (Kısa Dönem İkamet İzni). Термін дії: до двох років, який можна подовжувати. Це найпоширеніший тип посвідки для покупців нерухомості, експатів, пенсіонерів, віддалених працівників.

Підстави для отримання:

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наукові дослідження;

володіння нерухомістю;

бізнес або комерційні зв’язки;

програми професійного навчання;

студентські програми обміну;

лікування;

туризм чи культурні цілі;

сімейні зв’язки з громадянами Туреччини або іноземцями-резидентами.

Сімейна посвідка на проживання (Aile İkamet İzni). Термін дії: до трьох років; є можливість подовження.

Видається:

подружжю;

неповнолітнім дітям;

дітям на утриманні громадян Туреччини або іноземців із чинною посвідкою чи дозволом на роботу.

Спонсор повинен підтвердити достатній дохід для утримання членів сім’ї.

Студентська посвідка (Öğrenci İkamet İzni). Призначена для іноземців, які навчаються:

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у закладах вищої освіти;

на акредитованих мовних курсах у Туреччині.

Обов’язкова умова — наявність чинного листа про зарахування. Студенти можуть працювати після першого року навчання, але повинні окремо отримати дозвіл на роботу.

Довгострокова посвідка. Видається іноземцям, які легально проживали в Туреччині безперервно щонайменше вісім років. Термін дії необмежений. Це найближчий аналог постійного проживання.

Заявники повинні:

мати стабільний дохід;

чинне медичне страхування;

не отримувати державну соціальну допомогу протягом останніх трьох років.

Гуманітарна посвідка. Видається у виняткових ситуаціях, коли неможливо або недоцільно вимагати від іноземця залишити Туреччину. Видається індивідуально Міністерством і зазвичай має короткостроковий характер.

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Дозвіл на роботу як посвідка на проживання

Чинний дозвіл на роботу, виданий відповідно до Закону №6735, автоматично також виконує функцію посвідки на проживання протягом усього терміну його дії. Власникам дозволу на роботу не потрібно отримувати окремий İkamet.

Вимоги щодо доходу — скільки потрібно заробляти

Заявники повинні підтвердити мінімальний щомісячний дохід у розмірі 1,5 мінімальної чистої заробітної плати в Туреччині. Оскільки чиста мінімальна зарплата 2026 року встановлена на рівні 28 075 лір (близько 27 150 грн), мінімальний необхідний дохід становить 42 113 лір на місяць (близько 40 726 грн).

Для кожного додаткового утриманця, включеного до заявки, потрібно підтвердити додатковий дохід на рівні однієї мінімальної заробітної плати.

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Допустимі підтвердження доходу:

банківські виписки за останні три місяці (підписані та завірені печаткою; для подовження посвідки — з турецького банку);

посвідчення пенсіонера та документ про призначення пенсії;

лист від роботодавця з підписом і печаткою;

свідоцтво про право власності плюс договір оренди (якщо дохід отримується від оренди);

довідки про доходи з банківських депозитів за останні три місяці.

Райони з обмеженнями — правило 25% іноземного населення

Це одне з найважливіших і водночас найбільш недооцінених правил системи посвідок на проживання в Туреччині 2026 року. Райони (mahalles), де кількість зареєстрованих іноземців перевищує 25% від загальної кількості населення, закриті для нових заявок на посвідку. Якщо ваша адреса реєстрації розташована в такій зоні, заявка автоматично відхиляється.

Перед підписанням договору оренди чи купівлею нерухомості обов’язково перевірте, чи район відкритий для реєстрації іноземців.

Перевірити можна:

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у місцевому Управлінні реєстрації населення (Nüfus Müdürlüğü);

через агента з нерухомості;

у Провінційному управлінні міграції.

Це обмеження зазвичай не стосується подовження посвідки, якщо ви не змінюєте адресу.

Серед районів з обмеженнями:

окремі частини Фатіха;

Есенюрт;

інші густонаселені райони Стамбула;

частини Анталії;

Аланії;

інших міст із великою кількістю іноземців.

Подовження туристичних посвідок: чому зараз відмовляють

2026 року у Туреччині подовження короткострокових посвідок, отриманих лише на підставі туризму, регулярно відхиляється. Міграційні органи вимагають підтвердити конкретну мету перебування, яка виходить за межі туризму:

володіння нерухомістю;

мовні курси;

бізнес-зв’язки;

лікування.

Фраза: «я хочу відвідати Туреччину» або подання нового договору оренди без додаткового обґрунтування більше не вважається достатньою підставою.

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Якщо ваша посвідка була видана на туристичній основі, потрібно заздалегідь планувати іншу підставу для подовження.

Посвідка на проживання в Туреччині через купівлю нерухомості — правила 2026 року

2026 року Туреччина запровадила низку нормативних змін, які безпосередньо вплинули на іноземних громадян, зацікавлених в отриманні посвідки на проживання через придбання нерухомості.

Мінімальний розмір інвестицій у турецьку нерухомість, необхідний іноземцям для оформлення посвідки на проживання після 2026 року, становить 200 тис. дол. Ця вимога діє ще від 16 жовтня 2023 року, проте цьогоріч правила її застосування були деталізовані та уточнені. Вартість об’єкта нерухомості, зазначена у документах, що підтверджують право власності, повинна бути підтверджена спеціалістами з оцінки, які мають ліцензію SPK. Крім того, всі фінансові операції мають здійснюватися через банківську систему Туреччини.

Оформлення посвідки за цією схемою передбачає підготовку окремого пакета документів і проходження додаткових процедур перевірки відповідності законодавчим вимогам.

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Основні юридичні оновлення на 2026 рік

Порівняно з нормами, які діяли до 2024 року, у турецькому законодавстві відбулося кілька важливих змін.

Якщо раніше мінімальний обсяг інвестицій становив 75 тис. дол., то 2026 року цей показник збільшено до 200 тис. дол. При цьому сума повинна відповідати встановленій кадастровій оцінці та проходитиме суворий контроль.

Якщо минулими роками подавання документів через електронні сервіси було лише додатковою можливістю, то від 2026 року використання електронної платформи стало обов’язковою вимогою.

Зміни торкнулися також порядку проведення співбесід . Раніше рішення щодо їх необхідності ухвалювалося індивідуально окремими провінціями. Тепер ця практика поширюється на більшу кількість регіонів і поступово стає стандартною процедурою.

Вимоги до страхування також були переглянуті. Якщо раніше могли прийматися поліси з відкритого ринку, то від 2026 року страховий поліс повинен оформлюватися виключно через ліцензовані турецькі страхові компанії.

Які об’єкти нерухомості відповідають вимогам?

Оформити посвідку на проживання можна виключно на підставі придбання житлової нерухомості, яка призначена для особистого проживання власника.

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Не можуть бути використані як підстава:

комерційні об’єкти;

сільськогосподарська нерухомість;

об’єкти, що перебувають у спільній власності.

Іноземні громадяни мають право купувати нерухомість майже в будь-якому регіоні Туреччини, за винятком військових територій та спеціальних зон із обмеженнями.

Оплата та переказ коштів

Усі платежі повинні здійснюватися банківським переказом від імені особи-заявника. Підтвердженням проведення оплати виступає банківська квитанція (Dekont), яка входить до переліку ключових документів під час подання заявки.

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Розрахунки готівкою або будь-які неофіційні способи передавання коштів не допускаються. Усі платежі повинні надходити виключно з особистого банківського рахунку іноземного покупця.

Заявка на посвідку на проживання — терміни розгляду

Терміну розгляду заявки:

запис на прийом через онлайн-систему: 2 — 4 тижні;

розгляд заявки та оформлення картки: у середньому 6 — 10 тижнів.

Офіційні збори

2026 року система офіційних платежів передбачає декілька основних витрат. Вартість оформлення картки посвідки на проживання становить приблизно 565 лір (близько 546 грн). Щорічний платіж за посвідку залежить від громадянства заявника і орієнтовно становить від 4 000 (3 868 грн) до 12 000 лір (11 604 грн).

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Послуги з проведення оцінки нерухомості коштують приблизно від 5 000 (4 835 грн) до 8 000 (7 736) лір.

Податок на передавання права власності (Title Transfer Tax) становить 4% від вартості нерухомості.

Мовні вимоги

У деяких регіонах країни вже можуть застосовуватися вимоги щодо проходження базового тестування на знання турецької мови в окремих випадках.

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Утриманці

Як і раніше, чоловік або дружина, а також діти віком до 18 років можуть включатися до заяви основного заявника. Однак тепер, у разі необхідності, вони також повинні особисто бути присутніми на співбесіді.

Імміграція до Туреччини — правила для громадян України

Громадяни України мають право перебувати на території Туреччини без оформлення візи протягом обмеженого періоду. Якщо ж термін перебування перевищує 90 днів, необхідно отримати посвідку на проживання.

Короткострокова посвідка на проживання (Short-term residence permit) найчастіше оформлюється на період від шести місяців до одного року з можливістю подальшого подовження, якщо зберігаються підстави для перебування. У деяких ситуаціях термін дії може бути більшим, однак найпоширенішою практикою залишається щорічне поновлення.

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Для отримання посвідки іноземцю потрібно документально підтвердити причину свого тривалого перебування в країні. Для громадян України найчастіше використовуються такі варіанти:

Туристична посвідка (оренда житла)

Один із найпоширеніших способів серед українців. Цей варіант підходить для довготривалого проживання без офіційного працевлаштування в турецьких компаніях. Головною умовою є наявність офіційного договору оренди та реєстрація адреси проживання в системі міграційної служби.

Придбання нерухомості

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Власники житла можуть отримати посвідку на проживання на підставі права власності (Tapu). Такий формат зазвичай вважається надійнішим і простішим для подальшого подовження.

Навчання

Посвідка видається студентам університетів, коледжів, а також слухачам мовних курсів. Термін її дії відповідає періоду навчання.

Підприємницька або бізнес-діяльність

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Оформлення можливе у разі реєстрації власної компанії, відкриття ІП чи ведення комерційної діяльності з турецькими організаціями.

Лікування

Така посвідка надається іноземцям, які проходять довгострокове лікування в медичних закладах Туреччини.

Документи для оформлення посвідки на проживання в Туреччині

Стандартний перелік документів включає:

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заповнену онлайн-заявку;

закордонний паспорт;

біометричні фото;

медичне страхування;

договір оренди житла або документи на нерухомість;

підтвердження наявності фінансових коштів;

податковий номер;

реєстрацію місця проживання.

Залежно від обраної підстави можуть знадобитися додаткові документи, наприклад довідка з навчального закладу або установчі документи компанії.

До слова, дедалі більше українців залишають польський ринок праці, переїжджаючи додому або далі на Захід, де умови кращі. Польські роботодавці активно заміщують їх працівниками з Азії та Південної Америки (зокрема з Непалу, Індії та Філіппін), кількість яких стрімко зростає. Експерти попереджають: у разі повернення до Польщі українці можуть не знайти колишніх вакансій, оскільки робочі місця на виробництвах та складах уже активно займають нові мігранти.

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