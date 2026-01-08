Коли Туреччина готова направити війська до України: офіційна позиція

Армія Туреччини / © Reuters

Міністерство національної оборони Туреччини пояснило умови, за яких країна готова направити війська до України у складі миротворчих сил.

У повідомленні відомства йдеться, що Туреччина готова брати участь у будь-яких конструктивних ініціативах для досягнення стабільного припинення вогню у війні Росії проти України та активно долучається до Коаліції добровольців у цьому напрямку.

“Для того, щоб Туреччина направила війська до України у складі миротворчих сил, спочатку необхідно встановити режим припинення вогню, а потім чітко визначити місію і ступінь внеску кожної країни”, — зазначили в Міноборони країни.

Крім того, Туреччина продовжує очолювати військове планування, спрямоване на підтримку безпеки і стабільності в Чорному морі та забезпечення безпеки судноплавства після досягнення припинення вогню.

“Відповідно до принципу регіональної відповідальності Туреччина дотримувалася і продовжуватиме дотримуватися Конвенції Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має величезне значення для безпеки регіону, ретельно, відповідально, неупереджено та безкомпромісно”, — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, Еммануель Макрон оголосив про створення координаційного центру для взаємодії армій України та коаліції. Після засідання «Коаліції охочих» Україна, Франція та Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території. Документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки.