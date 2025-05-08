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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Туреччина скасувала усі рейси до Росії на сьогодні: в російських аеропортах паніка

В російських аеропортах проблеми через дводенну атаку БпЛА.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Туреччина скасувала усі рейси до Росії. Борти з Анталії, Даламана та Бодрума 8 травня не вилітатимуть.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

“Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі заплановані на сьогодні рейси до Росії з турецьких курортів Анталья, Даламан та Бодрум”, — пише “РИА Новости”.

Що відомо про ситуацію в російських аеропортах

Від 6 травня російські міста невпинно атакують невідомі БпЛА. Через дронову небезпеку у різних куточках держави-терористки закрили аеропорти. Зокрема, не працюють летовища у Калузі, Волгограді та Саратові.

Незадовго до цього російське відомство оголосило про закриття московських аеропортів, розташованих на південь від російської столиці.

Доповнюється…

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Дата публікації
Кількість переглядів
954
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