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Туреччина скасувала усі рейси до Росії на сьогодні: в російських аеропортах паніка
В російських аеропортах проблеми через дводенну атаку БпЛА.
Туреччина скасувала усі рейси до Росії. Борти з Анталії, Даламана та Бодрума 8 травня не вилітатимуть.
Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
“Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі заплановані на сьогодні рейси до Росії з турецьких курортів Анталья, Даламан та Бодрум”, — пише “РИА Новости”.
Що відомо про ситуацію в російських аеропортах
Від 6 травня російські міста невпинно атакують невідомі БпЛА. Через дронову небезпеку у різних куточках держави-терористки закрили аеропорти. Зокрема, не працюють летовища у Калузі, Волгограді та Саратові.
Незадовго до цього російське відомство оголосило про закриття московських аеропортів, розташованих на південь від російської столиці.
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