Атаки Ірану змушують Туреччину посилювати оборону

Туреччина посилює протиповітряну та протиракетну оборону на тлі загострення війни в Ірані. У місті Малатья розгорнули систему протиракетної оборони Patriot, яка входить до складу сил НАТО.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Там зазначили, що система готується до повної бойової готовності для захисту турецького повітряного простору.

У відомстві додали, що Анкара координує свої дії з НАТО та союзниками і продовжує уважно стежити за розвитком подій у регіоні, водночас працюючи над збереженням стабільності.

Іран вкотре запустив ракету в бік Туреччини

Рішення про посилення протиповітряної оборони ухвалили після нового інциденту з Іраном.

9 березня, з території Ірану була запущена балістична ракета, яка увійшла в повітряний простір Туреччини.

За даними турецького Міністерства оборони, повітряну ціль перехопили системи ППО та ПРО НАТО, розгорнуті в Східному Середземномор’ї.

Уламки збитої ракети впали на відкритій місцевості в районі Газіантепа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Анкара наголосила, що виступає за збереження добросусідських відносин і регіональної стабільності, однак готова рішуче реагувати на будь-які загрози.

«Ми ще раз підкреслюємо, що проти будь-якої загрози території або повітряному простору Туреччини буде вжито всіх необхідних заходів без вагань», — заявили у міністерстві.

Війна в Ірані розширюється — останні новини

Це вже далеко не перший подібний випадок. 4 березня Іран вперше запустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Вона пролетіла над територією Іраку та Сирії і була знищена у Східному Середземномор’ї.

Тоді Анкара розпочала консультації з НАТО та союзниками щодо подальших дій.

Водночас Іран заперечує запуск ракет у бік Туреччини, заявляючи, що поважає суверенітет «сусідньої та дружньої країни».

У НАТО засудили інцидент, але зазначили, що він не є підставою для застосування статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.

Також стало відомо, що Іран готував теракти в Азербайджані. Серед потенційних цілей терористичної атаки був нафтопровід «Баку-Джейхан». Баку запобіг терактам.