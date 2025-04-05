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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Туреччина вбачає вигоду від розвʼязаної Трампом торгової війни: що відомо

За словами віцепрезидента Туреччини Джевдета Їлмаза, Туреччина повинна «уважно стежити за рішеннями, які ухвалюють інші країни» у відповідь на тарифи США, не відкидаючи можливості діалогу.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Джевдет Їлмаз

Віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз / Фото: TurkicWorld

Туреччина може скористатись ситуацією, яка складеться у світовій економіці після оголошення президентом США Дональдом Трампом тарифів проти більшості держав світу.

Про це в ефірі CNN Turk заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.

За словами Їлмаза, Туреччина повинна «уважно стежити за рішеннями, які ухвалюють інші країни» у відповідь на тарифи США, не відкидаючи можливості діалогу.

«Було оголошено про 10-відсотковий тариф на Туреччину. Поки що це на нашу користь», — заявив турецький віцепрезидент.

«Зростання тарифів призводить до того, що країни, які продають товари на ринок США, агресивно виходять на інші ринки, і нам потрібно звернути на це увагу. З іншого боку, ціни на сировинні товари впали, тому в цьому сенсі можна говорити про позитивний ефект», — пояснив він.

Також Їлмаз анонсував візит міністра торгівлі Туреччини до США, який говоритиме не лише про тарифи, а й про збільшення двосторонньої торгівлі.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

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