- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 1 хв
Туреччина вбачає вигоду від розвʼязаної Трампом торгової війни: що відомо
За словами віцепрезидента Туреччини Джевдета Їлмаза, Туреччина повинна «уважно стежити за рішеннями, які ухвалюють інші країни» у відповідь на тарифи США, не відкидаючи можливості діалогу.
Туреччина може скористатись ситуацією, яка складеться у світовій економіці після оголошення президентом США Дональдом Трампом тарифів проти більшості держав світу.
Про це в ефірі CNN Turk заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.
За словами Їлмаза, Туреччина повинна «уважно стежити за рішеннями, які ухвалюють інші країни» у відповідь на тарифи США, не відкидаючи можливості діалогу.
«Було оголошено про 10-відсотковий тариф на Туреччину. Поки що це на нашу користь», — заявив турецький віцепрезидент.
«Зростання тарифів призводить до того, що країни, які продають товари на ринок США, агресивно виходять на інші ринки, і нам потрібно звернути на це увагу. З іншого боку, ціни на сировинні товари впали, тому в цьому сенсі можна говорити про позитивний ефект», — пояснив він.
Також Їлмаз анонсував візит міністра торгівлі Туреччини до США, який говоритиме не лише про тарифи, а й про збільшення двосторонньої торгівлі.
Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.