Туреччина видала ордер на арешт Нетаньягу: Ізраїль лютує

Беньямін Нетаньягу

Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 осіб, серед яких — прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, у межах розслідування звинувачень у скоєнні геноциду під час ізраїльських атак на Сектор Гази.

Про це повідомляє турецька газета Daily Sabah.

За даними видання, до переліку підозрюваних входять також високопосадовці та представники військового керівництва Ізраїлю. Їм інкримінують напади, що призвели до загибелі понад 68 тисяч палестинців.

Розслідування ініціювала Стамбульська асоціація адвокатів, очльник якої Ясін Шамлі звинуватив Ізраїль у скоєнні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, попри рішення ООН та Міжнародних судових інституцій.

Ізраїль рішуче засудив рішення турецької судової влади, зазначає The Guardian. Міністр закордонних справ Гідеон Саар назвав це «пропагандистською демонстрацією» президента Реджепа Таїпа Ердогана, додавши, що «в ердоганівській Туреччині суди вже давно є інструментом для придушення політичних опонентів та незалежних журналістів».

ХАМАС це рішення Туреччини привітав. Угрупування назвало його доказом «благородної позиції турецької нації та її керівництва».

Зазначимо, що ордери на арешт ізраїльських лідерів були видані майже через рік після того, як Міжнародний кримінальний суд видав аналогічний ордер на Нетаньягу, звинувативши його у воєнних злочинах — крок, який ізраїльський уряд назвав «абсурдним та антисемітським».

Нагадаємо, 2024 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) також видав ордери на арешт Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Йова Галанта, звинувативши їх у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в Газі.