Туреччина закриває прохід кораблям у Чорне море: які маршрути опинилися під забороною

Туреччина обмежує рух суден до Росії та України через атаки дронів / © pixabay.com

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Уряд Туреччини запроваджує суворі обмеження на рух комерційного флоту в Чорному морі на тлі посилення бойових дій та регулярних ударів по морських цілях. Наразі генеральна дирекція берегової охорони відмовляє транзитним кораблям у видаванні дозволів або ж максимально затягує процес розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Які маршрути потрапили під заборону

За даними обізнаних джерел, нові заборони насамперед стосуються тих суден, які прямують до ключового нафтового та зернового порту Росії — Новоросійська. Крім того, деякі судновласники отримали неофіційні повідомлення, що аналогічні обмеження тимчасово застосовуються і до вантажних кораблів, які планують заходити в українські порти.

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Офіційна Анкара поки не надала публічних пояснень щодо причин такого кроку, а Міністерство транспорту та інфраструктури відмовляється від будь-яких коментарів. Через ці затримки транзитний потік у чорноморському басейні вже зазнав суттєвого скорочення.

Водночас обмеження не торкнулися суден, які прямують до інших держав регіону. Згідно з даними систем відстеження, кораблі, що мають на меті прибути до портів Болгарії, Румунії, Грузії чи самої Туреччини, продовжують безперешкодно рухатися на північ через протоки.

Причини радикального рішення

Каталізатором для запровадження таких безпрецедентних заходів безпеки стала серія нещодавніх атак на торговельний флот, від яких постраждали й турецькі судна. Зокрема, на початку тижня зовнішньополітичне відомство країни повідомило про поранення своїх громадян унаслідок ударів безпілотників по двох кораблях, що належать турецьким власникам.

Ще один інцидент стався минулого місяця, коли турецьке судно потрапило під удар поблизу нафтового термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. Після цих подій влада Туреччини офіційно закликала всі сторони конфлікту терміново вжити конкретних заходів для гарантування безпеки судноплавства, попередивши про катастрофічні наслідки для світової продовольчої стабільності.

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Загроза для світової торгівлі та правові нюанси

Обмеження судноплавства у Чорному морі загрожують створити додаткові серйозні проблеми для глобальної торгівлі енергоносіями. Світовий ринок нафти вже страждає від масштабних перебоїв, викликаних війною в Ірані та суттєвим скороченням обсягів транзиту через Ормузьку протоку.

Крім того, інтенсифікація бойових дій впливає на постачання агропродукції з чорноморського регіону, який є однією з головних світових житниць. Побоювання щодо можливого зриву експорту вже призвели до того, що в липні ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні два роки.

Босфор і Дарданелли належать до найбільш завантажених водних артерій планети — лише протягом 2025 року через них пройшло понад 40 тисяч суден. Згідно з Конвенцією Монтре від 1936 року, Туреччина зобов’язана гарантувати свободу проходу для торговельного флоту, однак документ залишає за Анкарою законне право жорстко регулювати питання навігаційної безпеки.

Турецька влада вже не вперше використовує це право для контролю за рухом під час повномасштабної війни. Наприклад, у 2022 році на тлі запровадження європейських санкцій Анкара почала вимагати від судновласників додаткові документи для підтвердження дійсності їхнього страхового покриття перед проходженням через територіальні води країни.

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Нагадаємо, Росія продовжує системний терор на морських шляхах. Російська ракета завдала удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання ракети у суховантаж із українською пшеницею загинула людина, є поранені.

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