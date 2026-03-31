Туреччина залишилась без ефективної ППО проти Ірану: до чого тут Росія

Туреччина

Реклама

Закупівля російських систем С-400 стала стратегічною перешкодою для оборони Туреччини. Під час війни з Іраном Анкара змушена покладатися виключно на допомогу союзників по НАТО, оскільки російські комплекси виявилися неефективними проти балістичних загроз і заблокували модернізацію турецьких ВПС.

Про це пише Forbes.

Технічне безсилля російських систем

Хоча Туреччина має російські системи С-400, у понеділок (30 березня) іранську ракету знову збивали силами НАТО. Це вже четвертий такий випадок від початку війни (28 лютого). У турецькому Міноборони прямо пояснили: С-400 не використовують, бо натовські комплекси набагато краще дають раду з балістичними ракетами.

Реклама

Досвід російсько-української війни також продемонстрував труднощі С-400 у протидії балістичним цілям. Це робить їх фактично марними для захисту стратегічних об’єктів Туреччини, таких як авіабаза Інджирлік.

Подвійний удар по обороноздатності Туреччини

Ситуація з С-400 створила для Анкари дві критичні проблеми:

Відсутність сучасної авіації. Через угоду з Кремлем США виключили Туреччину з програми винищувачів п’ятого покоління F-35. Наразі Анкара змушена використовувати застарілий парк F-16 та намагатися закупити Eurofighter Typhoon, щоб компенсувати відсутність американських літаків. Залежність від іноземних Patriot. Не маючи власних ефективних засобів ПРО (національна система «Сталевий купол» поки не здатна збивати балістичні ракети), Туреччина знову змушена просити союзників про розгортання додаткових батарей Patriot, як це було у 1991, 2003 та 2010-х роках.

Пошук виходу з глухого кута

На тлі регулярних ракетних атак з боку Ірану, Анкара дедалі гостріше відчуває наслідки «збройної угоди» з Москвою. За даними Bloomberg, турецька сторона вже розглядає варіанти повернення ракет С-400 Росії або відмови від їх експлуатації.

Позбавлення від російського активу є єдиною умовою для повернення до програми F-35 та отримання дозволу на закупівлю американських комплексів Patriot чи THAAD, які здатні реально забезпечити безпеку турецького неба у протистоянні з Тегераном.

Реклама

Варто зауважити, від початку конфлікту 28 лютого ППО НАТО у Східному Середземномор’ї вже чотири рази перехоплювали іранські балістичні ракети, спрямовані на територію Туреччини. Вартість однієї американської ракети-перехоплювача SM-3, що забезпечує цей захист, сягає 28 млн доларів.

Війна в Ірані розширюється — під атакою Туреччина

Нещодавно над Туреччиною знову збили балістичний боєприпас, запущений з Ірану. Його нейтралізували системи ППО НАТО, які базуються у Східному Середземномор’ї.

Окрім цього, ще 4 березня Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану.

Втім, Іран заперечив запуск балістичної ракети в бік Туреччини.

Реклама

Через це НАТО розгортає додаткові системи протиповітряної оборони в Туреччині для посилення захисту повітряного простору на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.