Туреччина жорстко відреагувала на іранську ракету у своєму небі: що заявила

Туреччина заявила про порушення повітряного простору балістичною ціллю з боку Ірану.

Літак Туреччини

Над Туреччиною знову збили балістичний боєприпас, запущений з Ірану. Його нейтралізували системи ППО НАТО, які базуються у Східному Середземномор’ї.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Республіки Туреччина.

За даними Туреччини, ціль залетіла в їхнє небо з боку Ірану. Її збили системи ППО НАТО, які чергують у цьому регіоні. У турецькому оборонному відомстві наголосили, що держава готова до відсічі будь-яким загрозам і перебуває у стані підвищеної готовності.

«Рішуче та без вагань вживаються всі необхідні заходи проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір нашої країни, а всі події в регіоні пильно відстежуються з пріоритетом у нашій національній безпеці», — йдеться у заяві міністерства.

Наразі Туреччина продовжує ретельний моніторинг ситуації в регіоні, приділяючи ключову увагу захисту своїх кордонів та безпеці громадян.

Допис Міністерства оборони Туреччини

Війна в Ірані — останні новини

Раніше 4 березня Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану. Повітряна ціль пролетіла над повітряним простором Іраку і Сирії та прямувала в бік країни.

Втім, Іран заперечив запуск балістичної ракети в бік Туреччини. Тегеран заявив, що Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет «сусідньої та дружньої країни».

Потім ще 9 березня Іран знову запустив балістичну ракету в бік Туреччини. Повітряну ціль перехопили в повітряному просторі країни.

